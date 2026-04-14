俳優の高橋一生が14日、都内で行われた『リボーン 〜最後のヒーロー〜』第1話お披露目会＆トークイベントに出席。本作で一人二役を演じている感想と、共演する柳沢慎吾のすごさを力説した。イベントには、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世も参加した。【写真】高橋一生・中村アン・鈴鹿央士・横田真悠が登場トークイベントの様子本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、