阪神牝馬Ｓで９着のカピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）は、予定通りヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を目指す。田島調教師は「（阪神牝馬Ｓは）速い上がりに対応できず、何もできずに終わってしまった感じでしたね。レース後も特に問題はないので、当初の予定通りにヴィクトリアマイルに行く予定です」と話した。