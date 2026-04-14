（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦氏）きのうの夜から残念なニュースをお伝えしてきているのですけれども、京都で小学６年生の男子児童の行方が分からなくなってから３週間が経過しまして、昨夜、近くの山林で、子どもとみられる遺体が発見されました。これを受けまして、小学校は臨時休校しているということなんですが、子ども達も、もしかすると、それに対してショッ