卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）に臨む男女日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。男子で世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は「世界卓球は爆発しないといけない大会。出し切る気持ちで全員で金メダル、結果だけを求めて頑張りたい」と意気込んだ。前回２０２４年釜山大会は準々決勝で中国に敗れ、メダルを逃した。当時との大きな違いの一つが、世界ランク７位・松島輝空（木下グループ）の著し