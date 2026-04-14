米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議が１３日、ニューヨークで行われ、バルキリーズが３巡目８位で日本のＷリーグ、ＥＮＥＯＳのガード田中こころ（２０）を指名した。今季のＷＮＢＡは５月８日に開幕する。◆ＷＮＢＡとは米国の女子プロバスケットボールの最高峰リーグで、１９９６年に発足。９７年が最初のシーズンとなり、当初は８チームが参加し、２６年シーズンは１５チームがプレーする。日本のオフシー