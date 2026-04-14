９日、福建省漳州市南靖県の田螺坑土楼群。（福州＝新華社記者／林善伝）【新華社福州4月14日】中国福建省の土楼は竜岩市永定区や漳州市南靖、華安両県などに点在する大規模な版築造りの民家で、2008年に世界遺産に登録された。地元では近年、「福建土楼」のブランド化に取り組み、建物の保護と活用、観光との融合を継続的に推進。環境と文化、観光の質の高い発展を実現している。９日、福建省漳州市南靖県の