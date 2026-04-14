日本のロック界、フュージョン界を代表するギタリスト・高中正義のワールドツアーより、ロサンゼルス公演の模様がWOWOWで6月に独占放送・配信されることが決定した。【写真】かっこいい！高中正義とYAMAHA SGシティポップが盛り上がる音楽シーンを背景に行われた今回のワールドツアーは、3月31日のロンドン公演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、シドニーなど世界8都市を巡り、ほぼすべての公演がソールドアウトとなるなど高