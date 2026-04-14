MBSテレビの音楽イベント『SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-』が、7月4日に大阪城音楽堂で開催されることが決まり、スガシカオと大石昌良の初の弾き語り2マンが発表された。【写真】大阪で2マン実現へ…スガシカオ、大石昌良のソロショット『SOUND CONNECTION』は、MBSテレビが関西イベンター、エンターテインメント業界とタッグを組み、アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音