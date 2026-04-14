高市早苗首相は14日午後、ホルムズ海峡の南に位置するオマーンのハイサム国王と電話会談を行い、全ての国の船舶の自由で安全な航行が一日も早く確保されることが不可欠だとの考えを伝えました。ハイサム国王からは、ホルムズ海峡の安全な航行を含め、事態の安定化に向けて、引き続き日本を含む各国と協力していきたいとの考えが示されたということです。高市首相が電話会談後、記者団の取材に応じ明らかにしました。また高市首相は