カンテレ・フジテレビ系全国ネット『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（後10：00〜10：54）のきょう14日放送には、俳優の黒木華と野呂佳代が出演する。【番組カット】笑顔が怪しいとさっそく疑いの目を向けられる初参戦・黒木華今回は、「スパイ7分の1」を送る。ゲストの黒木と野呂に博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「漢字伝達リレー」、「ビリビリブロック運び」、「熱演アフレコチャレンジ」の3