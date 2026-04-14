お笑いコンビ・麒麟の川島明が、テレビ東京で放送中の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）に出演することが14日、発表された。川島は原作のファンで「自分が今作に携われることをとてもうれしく思います」とコメントした。【場面写真】川島明はどこで出演??主人公を演じる原菜乃華原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が