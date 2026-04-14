高市早苗総理は14日、自民党大会に現役自衛官が出席して国歌を歌ったことについて、記者団の取材に応じ、「当日会場に着くまで知らなかった」などと語った。【映像】総理「当日会場に着くまで知りませんでした」発言の瞬間記者が「自民党大会に現役自衛官が出席して君が代を歌ったことについて伺います。自衛隊の中立性の観点から問題が指摘されているが、総理は事前に自衛官の出席を認識していたのか。また、総理自身の見解を