浅井企画からの発表です。【映像】小堺一機さんのコメント（全文）「【小堺一機】退院のご報告平素より小堺一機を応援いただき、誠にありがとうございます。先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます。今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です。今後とも小堺一機の応援をよろしくお願い申し上げます」また、小堺一機さんもコメントを発