女性7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が14日のソフトバンク―楽天戦（みずほペイペイD）の試合前イベントに登場した。グラウンドでスペシャルライブを開催。ヒット曲「倍倍ファイト！」を披露し、ドームを盛り上げた。その後には、メンバー7人がマウンドの前で横に並び、同時に投げ込む異例のセレモニアルピッチで、大歓声を浴びた。