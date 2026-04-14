ライオンは１５日、改良した食器用洗剤「チャーミーマジカ」の新製品を発売する。２０１５年の発売以来、初めての大幅改良で、配合する成分を変えて速乾性や油汚れの落としやすさを高めた。改良した新製品はチャーミーマジカ「速乾プラスカラッと除菌」と「酵素プラス」の２種類で、参考販売価格は税込み１９０円前後（２２０ミリ・リットル）。速乾プラスは水切れが従来品よりも約２倍高まり、酵素プラスはより油汚れなどが