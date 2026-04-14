とっても小さかったコーギーさんが、立派に成長して…まさかの成人サイズに！？シュールすぎる光景がおもしろ可愛いと話題になっているのです。 『よく撮らせてくれましたね…』絶賛の声が殺到した光景は記事執筆時点で113万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『あんなに小さかった犬が…』まさかの人間サイズに？シュールで可愛らしい光景】 『