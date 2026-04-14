筋トレに精を出す飼い主さんの横で大型犬のワンコたちが…！？驚きのスパルタすぎる光景が話題を呼び、投稿は37万回再生を突破。モフモフたちのハードな指導に「これなら頑張れる」「かわいいトレーナーさん」「良い相棒たち♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：筋トレ中の女性→隣で『大型犬』が…まさかの『スパルタすぎる光景』】 スパルタわんこトレーナー爆