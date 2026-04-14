六本木ヒルズは、ゴールデンウィークの5月2日（土）と3日（日）の2日間、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）と共催で、フリーライブイベント「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」を六本木ヒルズアリーナで開催する。「TOKYO M.A.P.S」は、音楽・アート・パフォーマンスを多彩な表現で発信するイベントとして2008年にスタート。J-WAVEと六本木ヒルズが培ってきた文化発信の場を、より多くの人が体感できる機