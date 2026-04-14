トラベロカ（Traveloka）は、「ハワイで羽のばそっか！ハワイ旅行は今がお得」キャンペーンを4月6日から5月3日まで開催している。航空券・ホテルが最大50％オフ（最大1万円）、5,000円割引となるクーポンを配布している。複数のクーポンを配布しており、併用は不可。旅行期間は4月6日から10月31日まで。物価高騰や円安、燃油サーチャージの引き上げなどにより、夏休みの予約の早期化が進んでおり、人気が高いハワイ路線での早期購