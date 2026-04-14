角田はもちろんシート獲得を諦めていない(C)Getty Images今シーズン、レッドブルとレーシングブルズのリザーブ兼テストドライバーの役割でチームを支えている角田裕毅は、現在もさまざまなメディアでレース復帰の可能性が囁かれている。他チームへの移籍の噂なども途切れることはなく、英専門サイト『F1 OVERSTEER』は、2027年シーズンでのハース入りが、角田にとってレギュラーシート獲得への選択肢になり得ると報じた。【動画