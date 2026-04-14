中道改革連合は14日、2月に行われた衆議院選挙の総括の素案を所属議員らに示しました。総括の素案は、衆院選での落選者のほか、新党結成当時の幹部、有識者などのヒアリングを行ってとりまとめられました。その中で、惨敗をまねいた「最大の誤算」として「立憲民主党と公明党の支持基盤を合算すれば、一定の議席を確保できるとの前提に立ったこと」を挙げたほか、有権者に「選挙目当ての急造新党」と受け止められたことなどが反省