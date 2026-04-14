◆パ・リーグオリックス―西武（１４日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。勝率５割で２連敗中のオリックスは、ＷＢＣ帰りの曽谷が今季初先発。当初、登板予定だった１０日の楽天戦（楽天モバイル）が雨天中止となり、仕切り直しのマウンドに上がる。同じくＷＢＣに出場した若月は「８番・捕手」で出場。「侍バッテリー」で連敗を止めたい。以下、両チームのスタメン。【西武】１番・左翼桑原２番・遊撃源田３番・