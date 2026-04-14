◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１４日・草薙）巨人は１４日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目の園田純規投手。前回登板となった日本ハム２軍との試合（８日・鎌ヶ谷）では４回１安打無失点。二塁を踏ませぬ快投を見せた。同期入団の宇都宮、平山に続く支配下昇格を目指し、アピールを続ける。打線は高卒２年目・石塚裕惺内野手、ドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝、同５位・小