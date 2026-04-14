暴行を加えてスマートフォンなどを奪い逃走か。警察は強盗殺人未遂事件として捜査しています。 【写真を見る】「いま襲われています」ドライブ中の男性2人が対向車に道ふさがれ…複数の男らに車から引きずり出され暴行加えられる1人が重傷男らはスマホや車のドライブレコーダーを奪い車で逃走大阪・泉佐野市 4月14日午前0時すぎ、大阪府泉佐野市上之郷の路上で、「いま襲われています」と男性から11