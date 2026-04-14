“こうべ みなとの夜”実行委員会は１４日までに、神戸市のメリケンパーク沖で第１・第３土曜日を中心に実施している「神戸港ウィークエンド花火」の年間スケジュールを発表した。同委員会は「週末に気軽に花火をご覧いただけるほか、四季折々の花火をお楽しみいただける魅力的な機会となっていますので、年間スケジュールをご確認のうえ、ぜひメリケンパークへお越しください」と呼びかけた。打ち上げ時間は約５分間で、スケ