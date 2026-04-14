千葉県の京葉道上りでトラックが燃える火事があり、現在も消火活動が続いている。トラックの運転席を包むようにオレンジ色の炎が激しく上がっている。14日午後2時ごろ、千葉県市川市の京葉道上り原木インターチェンジ付近で「車両が燃えている」と119番通報があった。消防によりますと、トラック1台が燃えていて現在も消火活動が続いている。この火事によるケガ人は今のところ確認されていない。日本道路交通情報センターによりま