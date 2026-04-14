記者会見するインフロニアHDの岐部一誠社長＝14日午後、東京・日本橋準大手ゼネコンの前田建設工業を傘下とするインフロニア・ホールディングスは14日、水処理を手がける水道設備大手「水ing」（東京）を買収すると発表した。912億円で全株式を取得する。上下水道の維持、管理を自治体から受託する事業を強化する。水ingに出資している三菱商事、日揮ホールディングス、荏原製作所と14日付で株式譲渡契約を結んだ。取得は7月1