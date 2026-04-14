大相撲春場所後に現役を引退した元幕内・剣翔（追手風）が１４日、東京・両国国技館で引退会見を行った。「寂しい気持ちが一番。もうこの先、本気で相撲を取ることがない。２５年間、小学生からやってきた相撲から離れるということが、まだ信じられない」と心境を語った。２４年春場所では取組中に土俵下へ転落した際に「前十字じん帯損傷、内側側副じん帯損傷、内側半月板損傷の疑い」の大けがを負い、古傷だった左膝を悪化さ