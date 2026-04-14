15日(水)は九州〜関東の広い範囲で雨となり、本降りになる所もありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■15日は西日本で朝から雨 午後は関東も傘の出番あす15日(水)の朝は九州や中国・四国、近畿で雨が降るでしょう。昼前後には東海や北陸も次第に雨が降り出す見込みです。昼を過ぎると関東にもだんだんと雨雲が広がります。夜は広く本降りの雨となるでしょう。また、夜は東北南部でも次第に雨の範囲が広がりそうで