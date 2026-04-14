京都・南丹市で13日、子供とみられる遺体が発見され、新たに「84」と書かれたトレーナーを着用していたことが分かりました。不明になっている11歳の男子児童の服装と矛盾はなく、警察は司法解剖を行い身元の特定を急いでいます。14日朝、遺体発見現場の近くに手向けられていた花。そこには、ペットボトルの水とお菓子が添えられていました。京都・南丹市の山林で13日、子供とみられる遺体が見つかったことで、事態は新たな局面を迎