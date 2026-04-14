取手競輪Ｆ?「日刊スポーツ賞」は１４日に開幕し、６Ｒガールズ予選１は寺崎舞織（２８＝福井）が鮮やかなまくりで１着スタートを決めた。初日白星は昨年８月の高知以来で実に２５４日ぶりだが、着順以上に「自力を出せて良かった」と内容への手応えを口にした。５番車で初手は３番手ながら、打鐘で後方から田中まいと出口倫子が前をうかがうと最終ホームで５番手となり「ヤバイと思った」。しかし、窮地に置かれたことで「競