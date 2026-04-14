メッツは１３日（日本時間１４日）の敵地ドジャース戦も０ー４で敗れて６連敗。主砲のソト不在だけでなく、リードオフマンのリンドア、ビエントス、新加入ビシェット、ポランコらが軒並み不振に陥り、リーグ東地区最下位に甘んじている。メッツはオフに大規模や選手、コーチの刷新を行い、メンドーサ監督の契約最終年の巻き返しを期していた。しかし、序盤からまさかの苦戦を強いられ、名門の権威が失墜しつつある。指揮官は窮