すべて手作業！繊細さが魅力のアクセサリー専門店京阪神宮丸太町駅から徒歩約10分、平安神宮の近くの小道に立つ「ro-ji」は、手作りのアクセサリーが人気の専門店。大きなガラスの入り口からもセンスのよさが感じられます。店内にはリングやピアス、イヤーカフ、ネックレスなどのアクセサリーがセレクトショップのように美しくレイアウトされています。天然石を使ったものが多く、シンプルで繊細ながら存在感もあるのが特徴。思わ