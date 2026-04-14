【モデルプレス＝2026/04/14】東海オンエア・ゆめまるが4月13日、自身のInstagramを更新。結婚記念日の京都旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】東海オンエアメンバー「奥さん美人」妻顔出し結婚記念日旅行ショット◆東海オンエア・ゆめまる、結婚記念日の京都旅行を公開ゆめまるは「少し早めの結婚記念日京都旅行」とつづり、京都での写真を複数枚投稿。落ち着いた和の空間で食事を楽しむ妻の様子や、リラックスした表