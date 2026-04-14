【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳美女「見た目も綺麗」彩り豊かな手料理3品◆村谷はるな、手料理を公開村谷は「やばい今日料理頑張った」とコメントを添え、複数の料理の写真を投稿。豆腐を使