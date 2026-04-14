全147店舗を展開するステーキレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」は4月24日から6月25日までの間、『初夏のブロンコビュッフェ』を提供する。旬のセロリやオクラなど、さわやかな初夏の野菜をふんだんに使用した3品のグルメサラダと1品の店内仕込みデザートが新登場する。■『初夏のブロンコビュッフェ』ラインアップ〈1〉ヤムウンセン風 香味野菜と小海老の春雨サラダ〈2〉オクラと柴漬けの彩り豆富〜出汁香るポン酢ジュ