【モデルプレス＝2026/04/14】元タレントの木下優樹菜が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「すごく参考になる」控えめヘルシー弁当◆木下優樹菜、手作りのヘルシー弁当披露木下は「もはや撮り方テキトー」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。ラップに包まれた海苔の佃煮入りおにぎりが5つ並び、弁当箱にはきんぴらごぼうときゅうり、スープジャーには鶏団子や春雨など