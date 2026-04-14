熊本地震から10年が経ちました。課題となったのは、避難生活の中で亡くなる「災害関連死」です。その教訓は東海地方の備えにどう生かされているのか取材しました。 ■防災士の女性職員の視点で…岐阜県大垣市の取り組み 熊本と大分で278人が犠牲となった熊本地震では、このうち228人が避難生活のストレスや疲労から命を落とす「災害関連死」だったことも課題となりました。当時、避難所には段ボールベッドや