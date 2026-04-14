「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１４日、坊っちゃんスタジアム）ヤクルトの球団マスコット・つば九郎が２年ぶりに松山に登場した。池山監督が現役時代に自主トレを行い、昨年１１月に秋季キャンプも実施した“原点”の地。ファンにとっての“聖地”で、つば九郎が復活した。試合前に紹介されると、緑色に染まったスタンドから大きな拍手と歓声が起こっていた。ヤクルトは３月１５日に活動再開を発表していた。２５年２月に「つば九