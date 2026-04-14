卓球の世界選手権団体戦（4月28日開幕、ロンドン）に臨む男女日本代表が14日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで練習を公開した。男子は張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）の二枚看板で2大会ぶりのメダル獲得を目指す。約1時間の公開練習後。取材に応じた岸川聖也監督は、今大会のキーマンを問われると、メンバー5人全員への期待することを前置きした上で、「ここ半年で凄く成長している。