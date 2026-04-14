「中日−広島」（１４日、豊橋市民球場）広島のスタメンが発表された。小園海斗内野手（２５）が今季初のベンチスタート。ここまで全試合３番で出場していたが、現在２３打席連続無安打で打率・１１４と不振が続いていた。３番には２年ぶりに菊池が入る。チームはビジターで４戦全敗。１５年以来、１１季ぶりの豊橋での一戦で今季初のビジター勝利を目指す。広島のスタメンは以下の通り。【広島】１番・中堅大盛２番・右翼