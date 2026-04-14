中国天津市にある陽光野生動物収容救護センターはこのほど、足に重傷を負ったコウノトリへの能動義足の装着に成功しました。チームはコウノトリの野外での生存能力をよりよく支援するため、環境に優しいバイオレジンやシリコーンゴムなどの材質を選び、衝撃吸収装置を取り付け、衝撃緩和や荷重分散などの核心的な性能を適正化しました。同救護センターの責任者によると、このコウノトリは現在、適応性訓練の段階に入り、すでに小走