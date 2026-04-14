『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「ゆる登山」です。【最終コマ】ハイレベルな山を無理して登り続けると…* * * * * * *「ガッツリ登山」はしんどくなってきた私は最近、「ゆる登山」も楽しむようになりました。【