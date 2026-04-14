ヤマハ独自の「LMW」を備えた個性派モデルヤマハは、フロント2輪のスクーターモデル「トリシティ」シリーズの生産を終了することを公表しました。ヤマハ独自の技術である「LMW（Leaning Multi Wheel）」（モーターサイクルのようにリーン＝傾斜して旋回する3輪以上の車両の総称）をフロント周りに採用するトリシティ・シリーズは、前2輪による安定感のあるコーナリングと上質なクルージング性能を兼ね備えた3輪スクーターです