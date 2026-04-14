サンリオのキャラクターユニット“はぴだんぶい”とキャンディーブランド「PEZ」がコラボした「PEZ×はぴだんぶい マスコット」が、4月下旬から、全国のカプセルトイ売場やホビーショップなどで発売される。【写真】全種類集めたい！はぴだんぶい×「PEZ」コラボマスコット一覧■全6種類 今回登場するのは、はぴだんぶいのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルと「P