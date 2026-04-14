４月12日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で、浦和レッズは東京ヴェルディと対戦した。CBに負傷者が続出しているなか、ボランチが主戦場の柴戸海を最終ラインの中央で起用し、最前線ではオナイウ阿道と肥田野蓮治が２トップを組んだ浦和は、前半から主導権を握って敵陣へと進入。再三チャンスを作り出すと、後半開始早々にマテウス・サヴィオのスルーパスを受けた肥田野が左足でシュートを決めて先