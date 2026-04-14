俳優のリョウン、チェ・ヒョヌク、ソル・イナが主演する韓国ドラマ『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2023年）が、あす15日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後1：30〜）【場面ショット】リョウン、高校生の父と共にバンドを結成同作は『太陽を抱く月』『キルミー・ヒールミー』のチン・スワン作家、6年ぶりの復帰作。CODA（聴覚障害のある親