会談する中国の習近平国家主席（左から3人目）とスペインのサンチェス首相（右から3人目）＝14日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、スペインのサンチェス首相と北京で会談し、両国関係の強化や多国間主義の堅持で一致した。中国外務省が発表した。スペインは米軍によるイラン攻撃で国内の基地使用を拒否し、トランプ政権と溝が深まっている。中国は米欧の分断を狙い、スペインの取り込みを図る