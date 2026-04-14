自民党の石井参院幹事長はきょう（14日）の会見で、今後の安定した政権運営をめぐり、国民民主党との連立拡大が「一番望ましい形だ」と話しました。参議院で与党側は過半数に届かない状況が続き、7日に成立した新年度予算では予算委員会の採決で賛成と反対が同数となるなど、法案の可決に向けて野党や無所属議員の協力が不可欠となっています。これに関連し、自民党の石井準一参院幹事長はきょう（14日）の会見で、今後、連立の枠