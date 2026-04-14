日本ハムの有原航平投手（３３）が１４日、出場選手登録が９年に達し、海外ＦＡ権の取得条件を満たした。球団を通じて「たくさんの方々に支えられて、ここまで野球ができているとあらためて感じています。常に感謝の気持ちを持って、野球に向き合い続けたいです」とコメントした。有原は１４年度ドラフト１位で早大から日本ハムに入団。２０年オフにポスティングシステムを利用して、米大リーグのテキサス・レンジャーズに移籍